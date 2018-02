Coordenação Política debaterá caso dos cartões Ficou para 14h30 a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto com ministros e o vice-presidente, José Alencar, que integram o grupo de Coordenação Política. Na pauta da reunião está uma avaliação sobre as últimas informações na imprensa sobre os cartões corporativos e as indicações políticas para o segundo e terceiro escalões. A reunião estava prevista para a manhã de hoje, mas teve que ser remarcada porque o presidente ficou no Palácio da Alvorada gravando o pronunciamento que fará à noite, na TV, sobre o início do ano letivo. Os despachos com os ministros do Meio Ambiente, Marina Silva, da Casa Civil, Dilma Rousseff, e das Relações Institucionais, José Múcio, estão mantidos para a tarde de hoje.