Coordenação da campanha de Serra terá filial em Minas O PSDB nacional está montando uma filial da coordenação da campanha presidencial de José Serra em Minas Gerais. Diante da disputa apertada com o PT da adversária Dilma Rousseff, garantir vitória do tucano no segundo maior colégio eleitoral do País tornou-se ponto crucial. Serra fará pelo menos uma visita semanal a Minas. O objetivo da ofensiva é colocá-lo na dianteira da corrida presidencial antes do início do horário eleitoral no rádio e na TV, em 17 de agosto.