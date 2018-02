Cooperação será tema com Humala, avisa Dilma no Twitter

Dilma anunciou que estava indo para Lima, em visita oficial, para celebrar os dez anos da Aliança Estratégica entre o Brasil e o Peru. Nesses dez anos, segundo ela, o comércio entre os dois países sextuplicou e os investimentos, quadruplicaram. A presidente também lembrou que o Brasil tem US$ 6 bilhões investidos no Peru, com mais de 70 empresas no país, entre elas todas as grandes multinacionais brasileiras. "Na América do Sul, o Peru é terceiro maior destino de investimento do Brasil."

Ela também disse que vai participar, na capital peruana, onde desembarcou nesta manhã, da abertura do Fórum Empresarial Peru e Brasil, que vai reunir 400 empresários dos dois países.