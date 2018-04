Convocação de Dilma opõe Mercadante e Kátia Abreu A convocação da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, por iniciativa da oposição, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, foi motivo de discussão entre o líder do PT, Aloizio Mercadante (SP), e a senadora Kátia Abreu (DEM-TO). Os oposicionistas conseguiram aprovar o requerimento de convocação durante um cochilo dos governistas para que ela fale sobre o 3º Plano Nacional dos Direitos Humanos (PNDH-3). Mercadante acusou a oposição de "atropelar" as regras e Kátia Abreu afirmou que o governo quer esconder uma "aberração" (o PNDH-3).