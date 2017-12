Convite público de Eduardo Suplicy para aniversário viraliza na web

Um convite público de aniversário feito pelo ex-senador de São Paulo, Eduardo Suplicy, em uma rede social viralizou na internet nesta segunda-feira, 13. Em menos de 24 horas, a postagem do convite já tinha mais de 55 mil curtidas e 5,3 mil compartilhamentos.

Ele completa 75 anos em 21 de junho, mas vai comemorar a data neste sábado, 18, pois, segundo ele, "fica mais fácil receber os amigos". A festa vai ser a partir das 13h no Bar Cachaçaria do Rancho, na Praça Dom José Gaspar, centro da capital paulista.

No texto, Suplicy disse estar "em um momento muito feliz na vida" e que vai conversar com os presentes sobre sua candidatura a vereador de São Paulo pelo PT. Apesar do convite, ele deixou claro que "o consumo fica por conta de cada um".

De acordo com um dos sócios do bar, Mário Antônio de Sousa Cabral, Suplicy reservou 40 lugares para sábado. No local, cabem cerca de 50 pessoas na área interna e mais 200 ao ar livre, na própria praça.

Cabral afirmou ter ficado surpreso com a escolha do restaurante, mas que vai tentar ao máximo atender cada convidado. "A gente vai servindo até quando der. Só que depois as pessoas vão ter que ir para outros restaurantes do lado."

O cardápio do dia é feijoada, que varia entre R$ 35 e R$ 99. A primeira é individual e a última alimenta até quatro pessoas. "Essa é completa. São quase dois quilos só de joelho de porco", comenta Cabral. Já a roda de samba ao vivo começa às 14h.