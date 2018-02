Convite para Temer ser vice fortalece união PT-PMDB, diz Sarney

BRASÍLIA - A formalização do convite para que o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), componha chapa como vice da pré-candidata petista Dilma Rousseff na disputa pela Presidência da República consolida a união entre os dois partidos, afirmou o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), um dos articuladores do nome de Temer para formação da chapa.

Veja também:

Dilma convida Temer para a vaga de vice

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O senador acrescentou que Michel Temer tem "uma liderança muito grande no partido" e, ao longo dos anos, trabalha para "se impor e ser indicado para essa posição". Sarney disse que ainda não sabe os detalhes da conversa desta terça-feira, 4, entre o presidente da Câmara e a pré-candidata, Dilma Rousseff. O PMDB ainda vai decidir se aceita a composição.

Dilma ofereceu um jantar a Michel Temer, ocasião em que o PT formalizou o convite para a formação da chapa com o peemedebista. Desde o início das articulações, o nome de Michel Temer foi apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Perguntado se isso ajudaria a resolver problemas em alguns estados que envolvem a composição entre os dois partidos, José Sarney desconversou. "O PMDB, como um grande partido, sempre teve problemas internos. Isso não é nenhuma novidade, mas nós soubemos sempre gerir esses problemas e sempre conseguimos atravessá-los e chegarmos unidos à eleição."