Convite foi feito por Dilma, diz presidente da CNBB Ao chegar ao Palácio do Planalto para uma audiência com a presidente Dilma Rousseff, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e Arcebispo de Aparecida, dom Raymundo Damasceno, disse que foi atender a um convite dela, feito na semana passada. Por esse motivo, disse, não sabia qual o tema da conversa. Dom Damasceno informou que dia 16 de setembro todos os presidenciáveis já confirmaram presença no debate da CNBB. O Arcebispo já se reuniu com os outros presidenciáveis. "São sempre conversas muito interessantes, com propósito de servir o País. Este é o propósito, eu creio, de todos eles" , disse ele.