Convenção do PMDB-SP deve oficializar apoio ao PSDB

No dia anterior, em Brasília (DF), a ala paulista contrária a Quércia ratificará a indicação do presidente da Câmara dos Deputados e do PMDB nacional, Michel Temer, como candidato a vice-presidente na chapa de Dilma Rousseff. Liderada por Temer e pelo ministro da Agricultura, Wagner Rossi, a ala do PMDB paulista apoiará ainda a coligação com o PT nacional e fará oposição ao PSDB de José Serra na eleição de outubro.

Rossi, um dos mais ferrenhos críticos de Quércia em São Paulo, já declarou que defende o apoio do PMDB ao senador Aloizio Mercadante (PT-SP) no Estado. No entanto, o apoio de peemedebistas a Mercadante será mesmo velado nas eleições em São Paulo. "A questão do apoio ao PSDB em São Paulo me parece definida, pois não surgiu outra articulação que pudesse mudar isso", disse à Agência Estado o deputado estadual Baleia Rossi, filho do ministro da Agricultura.

Além da escolha de Quércia como candidato a senador e do apoio ao PSDB e a Alckmin, a convenção estadual do PMDB definirá a chapa de candidatos a deputado e ainda os números que eles terão nas eleições de 3 de outubro.