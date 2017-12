Convenção do PMDB fica condicionada a registro de candidatos O PMDB publicou hoje, no Diário Oficial, edital assinado por seu presidente, deputado Michel Temer (SP), convocando convenção nacional do partido para o próximo dia 11, em Brasília, para escolha, por voto direto e secreto, dos candidatos a presidente e vice-presidente da República, "se for apresentado candidato para esses cargos". A reunião, com início marcado para às 10 e término para as 17 horas, será realizada no Edifício Parlamundi, da Legião da Boa Vontade. No edital, Temer informa que os candidatos a presidente e vice deverão ser registrados na secretaria-geral, no gabinete da Presidência do partido, no prédio da Câmara dos Deputados, em Brasília, até às 20 horas do dia 5 de junho, sendo que o pedido de registro de candidato deverá ser subscrito por, no mínimo, 20 convencionais integrantes da Convenção Nacional e ser acompanhado da declaração de consentimento dos candidatos. Não havendo registro de candidato no prazo marcado, será dispensada a realização da convenção.