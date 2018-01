Controladores querem que Lula formalize anistia a grevistas O porta-voz da Associação Brasileira de Controladores de Vôo, José Ulisses Fontenele, afirmou na tarde desta segunda-feira, 2, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa enviar um projeto de lei ao Congresso propondo anistia aos controladores que fizeram greve na sexta-feira, 30. A greve interrompeu pousos e decolagens em todos os aeroportos do País. Fontenele lembrou que Lula se comprometeu a não punir nenhum dos grevistas. Além disso, o presidente impediu que se cumprisse ordem do comando da Aeronáutica para que grevistas fossem presos por transgressão ao Regimento Disciplinar, mas o Ministério Público Militar decidiu abrir processos disciplinares contra eles. "O governo tem que propor um projeto de anistia para os controladores. O presidente Lula deu sua palavra de que ninguém seria punido", declarou Fontenele, em entrevista. O porta-voz também afirmou que a categoria não vai paralisar o tráfego aéreo de passageiros durante o período da Semana Santa. "A gente não quer a população contra os controladores", explicou Fontenele, em entrevista. No início da tarde, a Associação Brasileira de Controladores de Tráfego Aéreo (ABCTA) divulgou nota afirmando que a categoria não tem intenção de paralisar as atividades na Semana Santa.