Controlador da Natura é consenso para vice de Marina

Apontado como um dos entusiastas da escolha do empresário Roberto Klabin, integrante do Conselho de Administração da Klabin, para compor uma dobradinha com a pré-candidata do PV, Pena era considerado uma das figuras da sigla tidas como resistentes ao nome de Leal. O fortalecimento da eventual candidatura de Leal junto ao empresariado, contudo, dirimiu qualquer obstáculo contra a escolha do empresário dentro do partido. "A sigla vai assegurar a Marina a escolha do vice. A gente quer que ela tenha a possibilidade de disputar com quem se sinta mais confortável", afirmou Penna.

Desde sua filiação ao PV, em outubro, o controlador da Natura é levado a tiracolo por Marina Silva a entrevistas e eventos da legenda. Em participação na décima edição do Fórum Social Mundial em Porto Alegre (RS), no final de janeiro, a senadora defendeu a escolha de Leal como seu vice em uma eventual chapa à Presidência da República. Na época, a ex-ministra do Meio Ambiente afirmou que havia o desejo "tanto do PV como do grande empresariado brasileiro" pela escolha do controlador da Natura. Na propaganda partidária do PV que foi ao ar no dia 4, Leal foi o único integrante do PV, além da própria Marina Silva e do deputado federal Fernando Gabeira (RJ), a participar da inserção.

De acordo com lideranças do PV, Leal é um executivo respeitado no mercado, amigo de Marina e com trânsito livre entre os principais empresários do País. A estratégia é a mesma adotada pelo PT em 2002, quando o partido, para arrefecer as críticas contra o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, escolheu o empresário José Alencar como vice da chapa petista. "É uma escolha para ganhar a simpatia do mercado e angariar o apoio de empresários", explicou uma liderança verde.