Contratos sem licitação são investigados em MG O Ministério Público Estadual investiga contratos sem licitação firmados pelo Instituto de Gestão Fiscal com prefeituras mineiras. A Polícia Federal, no inquérito da Operação Pasárgada, encontrou indícios de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em contratos envolvendo o instituto e administrações municipais. O Ministério Público informou que um procedimento de investigação foi aberto pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público no início do ano.