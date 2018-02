Contratos firmados com Cuba somam apenas US$ 200 mi

Apesar da expectativa de que a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Cuba fosse render o fechamento de vários contratos de exportação de bens e serviços no total de U$ 1 bilhão, apenas um acordo foi firmado em Havana: o que amplia para US$ 200 milhões a linha de crédito para a exportação de alimentos brasileiros. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, explicou que haverá uma linha de crédito de US$ 100 milhões, rotativa, somente para exportação de alimentos. Quando este valor for atingido, o governo brasileiro vai liberar outro financiamento do mesmo valor. A expectativa de que fossem assinados acordos de financiamento de quase US$ 1 bilhão nesta visita, surgida de negociações na semana passada entre as delegações dos dois países, não se concretizou. Ficou sem conclusão o maior dos contratos, no valor de mais de US$ 600 milhões para a construção de rodovias cubanas por construtoras brasileiras. O financiamento deste projeto é uma demanda do governo cubano que também interessa às construtoras que fariam as obras - a Odebrecht já faz estudos técnicos no país - mas ainda não houve uma resposta do governo brasileiro. Golfo do México A Petrobras assinou com a Companhia Cubana de Petróleo (Cupet) um acordo para pesquisa conjunta para exploração e extração de petróleo no Golfo do México. Outro compromisso prevê a instalação no país de uma fábrica de lubrificantes. O valor do investimento não foi divulgado pela Petrobras. As duas empresas ainda fizeram um acordo para atuação conjunta no refino - ampliação de refinarias existentes ou construção de uma nova - e para cooperação técnica para manutenção de equipamento, pesquisa e recurso humanos. No total, foram assinados oito acordos. Questionado sobre se era uma boa hora para se investir em Cuba, já que o país estava se abrindo para o capital estrangeiro, Lula disse que "sempre é hora" de investir em Cuba. "É sempre o momento de fazer investimentos nos países do seu continente", afirmou o presidente. O último compromisso nesta terça-feira do presidente Lula é uma visita à Escola Latino-Americana de Medicina (Elam), onde estudam ou já estudaram cerca de mil alunos brasileiros, que não têm o diploma de médico reconhecido pela legislação brasileira. Lula deve anunciar que quatro universidades federais brasileiras já concordaram em revalidar o diploma, desde que os médicos formados em Cuba façam um curso complementar. Um projeto para revalidar os diplomas está em tramitação no Congresso brasileiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.