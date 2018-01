Contratos do metrô são sempre revisados, diz Alckmin Questionado nesta quarta-feira, 21, sobre as investigações de contratos vigentes do Metrô de São Paulo pelo Ministério Público Estadual, o governador Geraldo Alckmin defendeu simplesmente a "transparência absoluta" no inquérito. O jornal O Estado de S. Paulo revelou, na edição desta quarta, que promotores veem indícios de que o cartel do setor metroferroviário pode ter ocorrido também em contratos atuais.