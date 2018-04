Contratadas antes de mandato de senador, parentes se demitem

Duas parentes do senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA)pediram demissão nesta sexta-feira, 17, embora tivessem permissão do Senado para continuar no cargo, já a filha e a cunhada do senador são comissionadas e foram contratadas antes do mandato de Cafeteira, segundo informou seu gabinete ao estadao.com.br. Veja também: Principais casos de nepotismo Analista político comenta a decisão do STF que proíbe nepotismo "Somos funcionárias comissionadas do Senado Federal e parentes de Epitácio Cafeteira. Estamos vivenciando uma situação constrangedora nesses últimos dias", disseram Janaína Cafeteira e Maria Teresa Rodrigues Lima, por meio de nota. Elas se referem à declaração do presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), da última quinta, que reiterou que vai cumprir a determinação do STF que proíbe o nepotismo. Garibaldi disse que cabe ao diretor-geral da Casa, Agaciel Maia, exonerar esses funcionários. Na última terça, o Senado abriu uma brecha e adotou o princípio da anterioridade do mandato: parentes de senadores contratados antes de o parlamentar ser eleito não devem ser exonerados, o que teve repercussão negativa. A filha e a cunhada do senador Epitácio Cafeteira, que receberam na última terça-feira aval da Mesa Diretora do Senado para continuarem contratadas em cargos comissionados apesar da súmula contra o nepotismo, pediram demissão nesta sexta-feira. Em nota, Janaína Cafeteira e Maria Teresa Rodrigues Lima criticaram a imprensa e pediram a exoneração em caráter irrevogável. (Com Agência Brasil)