Contrário ao DEM e PSDB, PMDB divulga nota de apoio a Sarney

Em nota lida nesta terça-feira, 30, em plenário pelo senador Valdir Raupp (PMDB-RO), o PMDB reafirmou apoio ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). " Os senadores do PMDB têm consciência das suas responsabilidades e aprovam as ações que estão sendo realizadas. Este é o momento para a implementação de grandes mudanças e, por isso mesmo, o partido continuará apoiando o Presidente José Sarney e a Mesa Diretora na consecução desse objetivo", afirma o partido, de acordo com a nota.

O PSDB e o DEM já manifestaram posição contrária à do PMDB, pedindo o afastamento temporário de Sarney da presidência do Senado até que se sejam concluídas as investigações sobre as denúncias de irregularidades na casa. A bancada do PT vai definir o seu posicionamento em reunião programada para 19h.

Veja a íntegra da nota divulgada pelo PMDB:

NOTA DA BANCADA DO PMDB NO SENADO

As instituições brasileiras vivem um processo permanente de aperfeiçoamento interno, com o objetivo de bem servir à sociedade. Com o Senado Federal, não poderia ser diferente.

A bancada do PMDB tem consciência dessa necessidade e, por isso mesmo, apoia integralmente a apuração de todos os fatos com repercussão jurídica necessária, a fim de preservar o Senado Federal como instituição respeitada pela sociedade. A sua modernização e a transparência político-administrativa são compromissos que a bancada do PMDB não abre mão.

Sob a presidência do Senador José Sarney, a Mesa Diretora tem agido em consonância com esses objetivos.

Em virtude de erros administrativos que se acumularam ao longo dos anos, vários procedimentos já foram e outros estão sendo adotados, a exemplo da instauração de sindicâncias; inquéritos na Polícia Federal a pedido do próprio Senado; convocação do Ministério Público e Tribunal de Contas da União para acompanhar tais procedimentos; normatização do pagamento de horas-extras; regulamentação do uso da cota de passagens aéreas; auditoria nos contratos e na folha de pagamento; recadastramento de todos os servidores; criação, em tempo recorde, do portal da transparência, com acesso universal sem necessidade de senhas; corte linear no orçamento; consulta pública das despesas dos Senadores; mudança da regra para a nomeação do Diretor-Geral, além de decisões de caráter reparador e punitivo como afastamento de servidores e demissão de diretores.

Os senadores do PMDB têm consciência das suas responsabilidades e aprovam as ações que estão sendo realizadas. Este é o momento para a implementação de grandes mudanças e, por isso mesmo, o partido continuará apoiando o Presidente José Sarney e a Mesa Diretora na consecução desse objetivo.