Contrariando Alckmin, instituto tucano compara governos FHC e Lula O Instituto Teotônio Vilela (ITV), ligado ao PSDB, resolveu aceitar o desafio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de comparar o governo petista com o do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso. Mesmo contrariando o candidato da legenda à Presidência da República, Geraldo Alckmin, que não queria trazer o governo de FHC para o debate eleitoral com Lula, o ITV está finalizando a cartilha intitulada "Fernando Henrique versus Lula: guerra dos números". A cartilha, que será lançada nos próximos dias, terá cerca de 10 mil exemplares e será distribuída para os candidatos da legenda que estarão disputando essas eleições. "Como dileto escudeiro do governo Fernando Henrique Cardoso, é importante fazer essa comparação (entre os dois governos) porque o PT é especialista em distorcer número e em fazer comparações descabidas", disse à Agência Estado o secretário-executivo do Instituto Teotônio Vilela, deputado Xico Graziano (SP). O deputado também confirmou a ocorrência de "pequena polêmica interna" no partido por conta da divulgação deste material, já que setores da campanha de Geraldo Alckmin não consideraram conveniente fazer esse tipo de comparação. "Vamos entrar sim nessa guerra", reiterou Graziano, numa referência à estratégia de Lula nesta campanha presidencial de comparar seu governo com a gestão Fernando Henrique. Segundo o secretário-executivo do ITV, o PT não recuou na estratégia de atacar o governo de Fernando Henrique Cardoso e, por essa razão, é preciso defender a gestão tucana. Com cerca de 50 páginas, a cartilha vai mostrar, por exemplo, que Lula vem utilizando algumas conquistas do governo Fernando Henrique como suas. "O aumento das exportações, por exemplo, é fruto dos esforços realizados no governo de Fernando Henrique. E os melhores números registrados no governo Lula, são reflexos das gestões anteriores", complementou o deputado. A cartilha que está sendo elaborada pelo ITV vai mostrar também que o Brasil registrou a menor expansão do PIB entre os países emergentes, na gestão petista. E que o governo do presidente Lula fez a dívida pública ultrapassar R$ 1 trilhão. Na área social, a cartilha vai mostrar, por exemplo, que o PT transformou o Brasil no país da esmola oficial. O acirramento dos petistas ocorreu no sábado, na convenção nacional do PT, que confirmou a candidatura de Lula à reeleição. Ontem, na oficialização da candidatura de José Serra (PSDB) ao governo de São Paulo, Fernando Henrique disse não temer a comparação entre os dois governos e pediu que seus correligionários façam esse contraponto.