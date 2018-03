Contra suspeitas, PSDB-MG vai formalizar apoio a Serra

Durante reunião na noite desta segunda-feira, a Executiva Estadual aprovou um comunicado formalizando o apoio às candidaturas do governador Aécio Neves ao Senado, do vice Antônio Anastasia ao governo do Estado e de Serra à Presidência, garantindo que o diretório regional e os aliados de governador mineiro "estão totalmente comprometidos" com o nome do paulista.

"Não estamos cobrando dele nenhuma posição, uma vez que ele já deixou muito claro que ele só vai se posicionar no final desse mês, início de abril. Mas o que nós precisamos deixar claro é que no que depender de Minas Gerais, o governador José Serra pode colocar sua candidatura que terá de nós toda solidariedade, todo apoio", disse Nárcio.

A manifestação oficial do PSDB foi decidida após surgirem notícias na imprensa mineira da possibilidade de reedição no Estado do "Lulécio" - o voto simultâneo em Aécio e no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que marcou a eleição de 2006 no Estado -, desta vez com outros atores.

Prefeitos aliados ao governo estadual, principalmente do norte e vales do Mucuri e Jequitinhonha, regiões mais pobres do Estado, já cogitam deflagrar um movimento batizado de "Dilmasia" - em referência à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata petista ao Palácio do Planalto, e ao vice-governador e candidato do PSDB à sucessão estadual, Antônio Anastasia. O fato deixou a em alerta a cúpula tucana no Estado.

O presidente do PSDB já fala em "Anastaserra" em Minas. "Vamos refutar com veemência qualquer tipo de composição aqui que não obedeça a lógica partidária, as convicções que nós temos de que a candidatura Serra, juntamente com a candidatura Anastasia representam o melhor para Minas e para o Brasil nesse momento", disse Nárcio, que vem sendo cotado para assumir a coordenação da eventual campanha de Serra em Minas, em um gesto claro de compromisso de Aécio.

O governador combinou a visita de Nárcio ao colega paulista, classificando-a como necessária e adequada. "Vamos lá cumprir uma tarefa oficial, levando uma posição partidária, institucional. É muito importante que fique claro para todo Brasil a posição do grupo liderado pelo governador Aécio Neves".

Da reunião no Palácio dos Bandeirantes deverá participar também o secretário da Casa Civil do governo paulista, Aloysio Nunes Ferreira Filho. O presidente do PSDB-MG garante que não existe "magoa" e "ressentimento" entre os tucanos do Estado pelo fato de Aécio ter sido preterido na disputa interna.

"Ninguém está com olho no retrovisor nesse momento. Nós estamos todos olhando pelo para-brisa, vamos tocar para frente", afirmou Nárcio. "O Serra, eu tenho certeza, fará um programa de governo que vai incluir Minas Gerais, vai dar a Minas o sentimento de que nós pertencemos ao projeto nacional do PSDB."