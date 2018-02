Contra PT, Alckmin tenta se aproximar de sindicalistas

Alckmin foi ao encontro na sede da Federação dos Químicos de São Paulo (Fequimfar), na região central da capital paulista, à convite do presidente da entidade, Sérgio Luiz Leite, que é filiado ao PDT mas declara apoio ao tucano. "Sempre tivemos uma relação muito boa com o Alckmin, desde o governo Mário Covas. Tínhamos espaço para diálogo e alguns pleitos atendidos", afirmou Leite. "Se você me perguntar de apoio, digo que a tendência é que a maioria vote no Alckmin."

Segundo um articulador alckmista, a estratégia do tucano é aproveitar o "bom relacionamento" e um "racha" na Força Sindical para atrair mais trabalhadores para o lado do PSDB. "Ele está se empenhando pessoalmente em aproximar o setor sindical. Temos um grupo significativo de sindicatos que não querem caminhar mais com o PT, como os químicos e o da construção civil", disse. As informações são do Jornal da Tarde.