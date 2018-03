Contra protesto, Puccinelli fecha centro político do MS O Parque dos Poderes, centro político-administrativo de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, ficou fechado hoje durante toda a manhã, por ordem do governador André Puccinelli (PMDB). Grupos de 10 a 15 policiais militares ostensivamente equipados fecharam as principais entradas do local para impedir um protesto dos professores estaduais na Assembleia Legislativa, contra o reajuste salarial de 7%. Eles cobram 20%.