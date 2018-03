Contra MST, ruralistas de SP organizam o 'Abril Verde' Produtores rurais de Araçatuba, no interior de São Paulo, organizam o "Abril Verde", evento que pretende reunir 2 mil ruralistas em contraponto ao "Abril Vermelho", onda de ocupações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) programada para o próximo mês. Segundo o Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran), o "Abril Verde" pretende ser o maior encontro de produtores rurais do Estado de São Paulo", no dia 10, em Araçatuba.