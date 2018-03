Contra a PEC 215, índios interditam BR-101 na BA Pelo menos mil índios de tribos pataxós do sul da Bahia interditam, desde a madrugada desta terça-feira, o trecho da BR-101 entre os municípios de Itabela e Itamaraju, no extremo sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a interdição abrange as duas faixas da rodovia desde as 6h30 e há entre quatro e cinco quilômetros de congestionamento nos dois sentidos. Agentes da PRF tentam liberar ao menos uma das faixas.