'Continuo firme e forte. Tremei poluidores', diz Minc na BA

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, afastou novamente os boatos de que possa ser afastado da pasta, em visita nesta sexta-feira, 5, a Caravelas, no extremo sul da Bahia, durante comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Na companhia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Minc disse que só recebe elogios por seu trabalho e desafiou os que querem vê-lo fora da pasta. "O presidente tem dito para mim o seguinte: o desmatamento na Amazônia caiu 50%, as licenças aumentaram 60%, o Brasil está sendo aclamado lá fora pelo clima e ainda por cima você tem bom humor", afirmou, sorridente. "Continuo (no governo) firme e forte. Tremei poluidores."

Sobre a senadora Kátia Abreu (DEM-TO), com quem o ministro teve uma desavença pública durante a semana, Minc disse que vai procurá-la para conversar. "Ela ficou um pouco nervosa porque o pessoal da Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) e da agricultura familiar veio para o nosso lado para fazer uma mudança que beneficie mais os pequenos, mas a gente também quer se entender com os grandes", disse.

"Eu me entendi com o pessoal da soja e eles pararam de desmatar a Amazônia, eu me entendi até com o governador Blairo Maggi (PR-MT), e eu vivia em guerra com ele, por que eu não posso me entender com a senadora, que é articulada e muito mais bonita do que ele?"

'Alienado'

A presidente da Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária, manteve, porém os ataques ao ministro. Em entrevista em Toledo, cidade no oeste do Paraná, a senadora chamou Minc de 'alienado' e disse que a CNA se recusa a dialogar com ele.

"A CNA não vai discutir com quem debocha e menospreza os produtores rurais, que sustentam a economia nacional. Nós estamos fazendo a nossa parte. Somos trabalhadores e pessoas de bem. Nós queremos que o ministro (Minc) nos respeite como seres humanos e não apenas como produtores rurais", frisou a senadora.

Ela também atacou a postura do ministro em relação aos debates com o setor. "Eu sinto muito que há ainda no Brasil um ministro 'alienado', sem consciência do que significa o setor agropecuário para o país. Na realidade, grande parte do salário que ele recebe vem do agronegócio", alfinetou Kátia Abreu.

A presidente da CNA disse que a entidade não está disposta a conversar com o ministro, o qual, segundo ela, continua ofendendo os produtores rurais. A senadora se referiu à participação anteontem de Minc numa audiência da Comissão de Meio Ambiente, na Câmara Federal, quando ele declarou que não se recusa a negociar com Kátia, usando o argumento que conversaria com 'até os ruralistas".

"Porque até com os ruralistas? Não somos criminosos e somos brasileiros. Queremos respeito. Eu acredito que o ministro está com dificuldade de eleição no Rio de Janeiro, seu estado, por falta de trabalho com a população e resolveu arrumar um palco. E nós da CNA não seremos palco para que este Senhor se eleja no Rio de Janeiro", declarou a senadora, que participou pela manhã de um evento sobre código florestal em Toledo.