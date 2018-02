'Continuo firme e forte', diz Minc, acompanhado de Lula O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, fez questão de afastar boatos de que possa ser afastado da pasta, em visita hoje a Caravelas, no extremo sul da Bahia, durante comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. Na companhia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Minc disse que só recebe elogios por seu trabalho e desafiou os que querem vê-lo fora do ministério. "O presidente tem dito para mim o seguinte: o desmatamento na Amazônia caiu 50%, as licenças aumentaram 60%, o Brasil está sendo aclamado lá fora pelo clima e ainda por cima você tem bom humor", afirmou, sorridente. "Continuo (no governo) firme e forte, tremei poluidores."