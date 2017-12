'Continuo confiando em Eduardo', diz presidente nacional do PSB

Ao comentar os desdobramentos da Operação Turbulência, que investiga suspeita de caixa dois na reeleição do então governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), em 2010, o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, disse que reitera a total confiança no correligionário, morto em acidente aéreo em plena campanha presidencial, em agosto de 2014.

"Reitero a total confiança em Eduardo e que ele tenha feito as coisas corretamente", disse Siqueira, reiterando que apoia totalmente a investigação da Polícia Federal. O presidente nacional do PSB disse que não participou da campanha de Campos em 2010 e só soube da existência dos donos do avião Cessna Citation, que caiu em Santos vitimando Campos e outras cinco pessoas, após o acidente. "Até então nunca tinha tratado do assunto", disse.

A Operação Turbulência, cuja 21ª fase foi deflagrada nesta terça-feira, 21, teve início logo após o acidente, quando a Polícia Federal passou a investigar a compra da aeronave e identificou movimentações financeiras suspeitas nas contas de empresas envolvidas na negociação.

A PF constatou que essas empresas eram de fachada, constituídas em nome de "laranjas", e que realizavam transações entre si e com outras empresas fantasmas, inclusive com empresas investigadas na Operação Lava Jato.

A suspeita é que parte dos recursos que passaram pelas contas examinadas servia para pagamento de propina a políticos e formação de "caixa dois" de empreiteiras. Segundo a PF, o esquema funcionava, no mínimo, desde o ano de 2010 e teria movimentado R$ 600 milhões.

Nesta terça, 21, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em Pernambuco e Goiás. Entre os presos estão os empresários Apolo Santana e João Carlos Lyra, apontados como compradores da aeronave.