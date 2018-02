'Continuaremos ao lado do governo até o final da travessia, diz Aécio

BRASÍLIA - O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), disse que o compromisso do PSDB com as medidas econômicas do governo é inabalável. Aécio foi um dos senadores tucanos que participaram de almoço com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nesta quarta-feira, 14. Após o encontro, Aécio disse que a legenda apoia a agenda econômica do governo no Congresso Nacional e vem apresentando sugestões para aquecer a economia. "Continuaremos ao lado desse governo até o final dessa travessia", afirmou.

O encontro com a bancada do PSDB ocorre cerca de 15 dias depois de se especular a divisão da equipe econômica com integrantes do partido. Na ocasião, auxiliares de Temer chegaram a conversar com a cúpula do PSDB sobre a possibilidade de a legenda ocupar o Ministério do Planejamento.

As movimentações, no entanto, acabaram por passar a imagem de enfraquecimento de Meirelles, que foi alvo de várias críticas no fim do ano. Após o presidente Michel Temer sair em defesas do ministro, a alternativa foi dar a Secretaria de Governo para um integrante da bancada do PSDB.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo integrantes da cúpula do partido, a secretaria seria "turbinada", atuando em questões federativas. A expectativa é de que nos próximos dias o líder do PSDB, Antônio Imbassahy (BA) seja nomeado para o cargo.