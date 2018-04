Continua busca por escuta ilegal na Câmara do DF A Polícia Civil do Distrito Federal ainda não encontrou dispositivos de escuta ilegal em gabinetes da Câmara Legislativa do Distrito Federal, informou nesta tarde o diretor-adjunto da Divisão de Inteligência Policial da corporação, Fábio Santos. A varredura teve início ontem, 19 horas, com o objetivo de checar a denúncia de que gabinetes de deputados distritais da oposição estariam sendo alvo de espionagem.