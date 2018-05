Contas de Campos e Marina no Twitter foram invadidas Nos últimos dias, os perfis oficiais do pré-candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos (@EduardoCampos40), e de sua possível companheira de chapa, Marina Silva (@silva_marina), foram invadidos, informa nota publicada no blog oficial da ex-senadora. Segundo a nota, as contas "sofreram ataques de robôs facilmente identificáveis".