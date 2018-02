Contas de Aécio são aprovadas As contas do governo Aécio Neves (PSDB), relativas ao exercício financeiro de 2008, receberam do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de Minas Gerais parecer prévio pela aprovação. O TCE emitiu a recomendação anteontem, durante sessão extraordinária. O voto da relatora, Adriene Andrade - mulher de Clésio Andrade, ex-vice-governador durante o primeiro mandato de Aécio - foi acolhido por unanimidade pelos demais conselheiros. O parecer prévio do TCE será encaminhado à Assembleia Legislativa, responsável pelo julgamento das contas. O governo divulgou nota afirmando que este foi o sexto ano consecutivo que as contas anuais de Minas são aprovadas pelo TCE, "com reconhecimento ao cumprimento dos índices constitucionais e da Lei Fiscal".