Contag pede a Dilma aceleração da reforma agrária

Representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) se reuniram nesta sexta-feira, 27, com a presidente Dilma Rousseff para apresentar uma pauta de reivindicações de 140 itens, que inclui a aceleração da reforma agrária, políticas de saúde para as populações do campo e regulamentação da contribuição sindical rural. Os ministros Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral) e Pepe Vargas (Desenvolvimento Agrário) acompanharam as discussões, que se desenrolaram durante uma hora no Palácio do Planalto.

"Temos muitas políticas públicas que não podem ser implementadas porque nosso povo que tá lá na roça não tem documento da terra, não tem título, não tem documentação. Tem muita disputa de terras públicas na mão de fazendeiros. Estão expulsando o nosso povo", disse o presidente da Contag, Alberto Broch. Os ministros prometeram manter um canal de diálogo com a confederação.