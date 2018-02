Contadora diz ter visto coisas 'estarrecedoras'

Ela disse que poderá fornecer cópias de parte dos documentos entregues à PF.

Sobre o deputado Luiz Argôlo (SD-BA), que responde a um processo por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética por seu envolvimento com Youssef, Meire disse que ajudou a movimentar "pouco mais de R$ 1 milhão".

Questionada por deputado se tinha conhecimento do comparecimento do tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, à sede da GFD, holding das empresas controladas por Youssef, Meire disse que não sabia do caso e que tomou conhecimento da visita do petista pela imprensa. Ela também confirmou que Youssef se hospedou no apartamento do deputado André Vargas (sem partido-PR), que também responde a um processo por quebra de decoro parlamentar no Conselho.

Ela não descartou que o esquema montado pelo doleiro passasse também pela Petrobras e disse que Youssef tinha boas relações com o PT e o PP.