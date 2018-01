Consumo das famílias cresce 7% em 2010, aponta IBGE

A despesa de consumo das famílias no Brasil cresceu 7% em 2010 na comparação com o ano anterior, segundo dados referentes ao Produto Interno Bruto (PIB) divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE.

Economistas apontam as medidas para aumento da demanda, tomadas pelo governo em 2009, como um dos fatores principais para o aquecimento da economia brasileira em 2010. Segundo o IBGE, o PIB cresceu 7,5% no ano passado, maior alta desde 1986.

Ainda de acordo com os dados do PIB, a despesa do consumo da administração pública aumentou 3,3% em 2010.

Já a formação bruta de capital fixo - indicativo que mostra o aumento dos bens de capital das empresas - cresceu 21,8%, maior taxa acumulada em quatro trimestres na série iniciada em 1996.

Em 2010, as exportações tiveram crescimento de 11,5%, enquanto a alta das importações foi de 36,2%. Segundo o IBGE, a valorização do real em relação ao dólar, ocorrida entre 2009 e 2010, contribuiu para este resultado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.