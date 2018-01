Consumidor tem direito a reembolso por perda com apagão As distribuidoras de energia devem ser responsabilizadas, em caso de prejuízos sofridos com o apagão, segundo o advogado Felipe de Camargo Neves. "A distribuidora é responsável pelo fornecimento de energia, e quem se sentir prejudicado tem direito ao ressarcimento", afirma. Durante o blecaute de 1999, clientes do advogado entraram com ações na Justiça. No caso de prejuízos das empresas, é importante ter o faturamento documentado. "É preciso quantificar o dano para pedir a indenização. Já tivemos dificuldades com empresas que não queriam abrir o faturamento." O Artigo 101 da Resolução 456 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prevê direito ao reembolso a consumidores que tiverem aparelhos elétricos danificados por causa de falta de energia. No artigo 95, diz que a concessionária é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor. Por isso, a orientação é comunicar o fato primeiro à empresa distribuidora e, se o problema não for resolvido, avisar a Aneel. Em São Paulo, existe também a Comissão de Serviços Públicos de Energia do Estado de São Paulo (CSPE), que deve ser acessada toda vez que a concessionária não der retorno ou solução aos problemas do consumidor. A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) divulgou nesta segunda-feira que irá seguir as orientações que as empresas ou órgãos do governo decidirem para o recebimento de contas. A Secretaria de Estado da Fazenda, por exemplo, optou por receber até esta terça-feira, sem multa, o pagamento do IPVA com vencimento nesta segunda para os veículos com placa final zero. Da mesma forma, a Telefônica vai prorrogar por um dia o prazo para pagamento das contas com data do dia 21, assim como a administradora de cartões de crédito Credicard. A Eletropaulo e a Sabesp, porém, não decidiram sobre a prorrogação, mas consideravam a possibilidade. A ampliação do prazo de pagamento se deve principalmente ao fato de o apagão ter ocorrido em meio ao expediente bancário. Algumas agências foram fechadas por questão de segurança, especialmente as localizadas na periferia. A agência do Banco do Brasil na região central da cidade foi uma delas. Quando a luz voltou, a agência abriu as portas por cerca de meia hora e fechou novamente às 16 horas, no fim do expediente bancário. Ainda assim, bancos como o Bradesco e o Unibanco divulgaram não ter registrado problemas durante o blecaute, porque as agências contam com no-break, que mantém os equipamentos funcionando em caso de queda de energia. Segundo a advogada especializada em defesa do consumidor, Maria Inês Dolci, o Banco Central deve se manifestar a respeito. "O consumidor não pode ser prejudicado pela falha do sistema de energia elétrica existente. Portanto aqueles que não conseguiram pagar suas contas devem fazê-lo normalmente amanhã (terça-feira)", recomendou. "Se encontrarem dificuldade, devem procurar os órgãos de defesa do consumidor." Segundo ela, depois de quatro horas sem luz, os consumidores têm certos direitos assegurados. "Há como recorrer à Justiça em várias situações em que a pessoa se sinta prejudicada."