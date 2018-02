Consultores se calam em depoimento do caso Erenice Passado o calor eleitoral, a Polícia Federal (PF) retomou hoje, com depoimento de duas testemunhas, as investigações do esquema de tráfico de influência na Casa Civil da Presidência da República na gestão da ex-ministra Erenice Guerra. Acusados de terem montado uma empresa fantasma usada no esquema, a Sinergy, os consultores Adriano da Silva Costa e João Batista Marques de Sousa usaram o direito de ficar calado para não produzir provas contra si mesmos.