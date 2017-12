Consulta sobre reversão da venda da Vale tem data fixada O Comitê Nacional pela Anulação da Privatização da Vale do Rio Doce e a CPI das Privatizações agendaram para o período de 1º a 7 de setembro de 2007 o plebiscito de consulta sobre a reversão da venda da Vale do Rio Doce. A decisão foi tomada no sábado, 25. A consulta à população provavelmente ocorrerá nos moldes da votação a respeito da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), em 2002. A Assembléia Popular, congregação de alguns dos mais importantes movimentos sociais, ONGs e sindicatos do País, destacou a negociação da ex-estatal como um dos sete pontos prioritários de pressão por mudanças no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de janeiro, o Comitê pretende coordenar mobilizações para apoiar a discussão sobre a privatização da Vale e de outras companhias negociadas nos dois mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 6 de maio de 1997, a companhia foi arrematada num leilão por R$ 3,3 bilhões, embora o patrimônio fosse calculado em R$ 92,64 bilhões. Em 2005, foi instaurado um processo judicial contra a privatização da Vale. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) chegou a decretar uma auditoria no processo de venda, mas a Vale a suspendeu por meio de uma liminar judicial.