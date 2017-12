Consulta ao conselho do PMDB pode ser informal, diz Temer O presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), disse nesta quarta-feira que a consulta ao conselho político do partido - a respeito do apoio ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - pode ser um ato informal. De acordo com ele, o objetivo da reunião não é decidir sobre o futuro da legenda. De acordo com o Estado, após admitir que encontrará dificuldades para reunir os 150 integrantes do conselho em uma reunião, Temer disse que, se for necessário, fará uma consulta informal por meio de cartas. O deputado Jader Barbalho (PA) e os senadores José Sarney (AP) e Renan Calheiros (AL) consideram inútil a tentativa de reunir o conselho político peemedebista. Segundo eles, se o acordo com Lula já foi confirmado, não há razão para o encontro. Renan disse ainda que defende a ampliação dos interlocutores do PMDB no Palácio do Planalto. "Estamos vivendo um grande momento e, com nossas diferenças, somos todos iguais", afirmou o presidente do Senado. "O momento é de inclusão. Não queremos excluir ninguém", concluiu.