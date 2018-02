Construtoras começam a ser interrogadas O Ministério Público Estadual pretende começar a ouvir as empresas acusadas de colaborar com a quadrilha do Imposto sobre Serviços (ISS) na quarta-feira. Também deve ouvir nesta semana, em um depoimento em conjunto com a Controladoria-Geral do Município, o ex-secretário municipal de Finanças Mauro Ricardo, a quem o promotor do caso, Roberto Bodini, chama de "no mínimo, omisso" sobre o esquema.