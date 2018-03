Construção de rodovias avança só 1,3 km por mês

No trecho mais rápido, a construção da BR-230, no Pará, avançou a um ritmo de 12 quilômetros ao mês no contrato referente aos quilômetros 643,6 a 728. Essa mesma rodovia, porém, registra uma obra que está em construção há nove anos.

O contrato mais antigo do boletim refere-se à duplicação da BR-101 no Rio Grande do Sul, do quilômetro 8,8 ao quilômetro 35,9. Ele foi assinado em 27 de dezembro de 2001 e até hoje a obra não foi entregue. A previsão é que fique pronta no fim de março próximo.

Campanha

A lentidão das obras do PAC é uma antiga pedra no sapato da presidente Dilma Rousseff, desde os tempos em que era "gerentona" do programa, no comando da Casa Civil. Agora, dar mais celeridade a essas obras e aos investimentos públicos e privados no País é a prioridade número um do governo. A preocupação é alcançar taxas de crescimento mais robustas e dar gás para a campanha eleitoral de 2014.

"A velocidade tem de ser maior", reconhece o diretor-geral do Dnit, general Jorge Ernesto Pinto Fraxe. "Faremos reuniões de coordenação para eliminar qualquer interferência que esteja travando o avanço das obras."

Ele explica que a velocidade calculada pela reportagem, de 1,3 quilômetro por mês, compara coisas diferentes. "Não existem dois terrenos iguais", afirma. "Dependendo de como a topografia se apresenta, vai devagarinho." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.