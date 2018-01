Conselho vota hoje parecer sobre processo contra Janene Os integrantes do Conselho de Ética da Câmara vão se reunir logo mais à tarde para leitura e votação do parecer sobre o processo de cassação do deputado José Janene (PP-PR). O parlamentar paranaense responde a processo disciplinar por ter sido beneficiado no esquema do valerioduto, recebendo cerca de R$ 4 milhões. Janene está incluído no relatório preliminar das comissões parlamentares mistas de Inquérito da Compra de Votos e dos Correios, ambas já encerradas, como um dos beneficiários de recursos repassados pelas empresas de Marcos Valério Fernandes de Souza.