Conselho vai descontar salário de juiz que aderir à paralisação

O Conselho da Justiça Federal decidiu nesta segunda, 25, descontar o dia não trabalhado dos juízes federais que aderirem à paralisação marcada para esta quarta feira, dia 27. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho da Justiça Federal, em reunião ocorrida hoje, em Brasília.

O Conselho vai descontar o dia do subsídio dos juízes federais que não trabalharem. "Apesar de respeitar a posição dos magistrados federais, gostaria de firmar a posição deste conselho neste sentido, acredito que os juízes que não trabalharem no dia 27 devem ter descontado este dia", afirmou o presidente do CJF, ministro Ari Pargendler.

A decisão foi seguida pelos demais conselheiros que apoiaram o ministro Pargendler. O Conselho da Justiça Federal é integrado por cinco ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelos desembargadores que presidem os cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs).

O Conselho tem poderes para exercer a supervisão orçamentária e administrativa da Justiça Federal. Também tem atribuição correicional sobre a Justiça Federal em todo o País.

Em nota, o Conselho comunicou: "O Conselho da Justiça Federal, em sessão hoje (25) realizada, tomando conhecimento da paralisação dos juízes federais anunciada para o dia 27 de abril de 2011, aprovou proposta do seu presidente, ministro Ari Pargendler, no sentido de que seja descontado dos magistrados que aderirem ao movimento o subsídio correspondente."

Os juízes federais marcaram a paralisação de 24 horas como forma de protesto "para chamar a atenção para os problemas enfrentados pela magistratura federal". A manifestação foi aprovada por 83% dos integrantes da classe, em consulta realizada em março.

A Ajufe não aceita a decisão do conselho. "A decisão é ilegal e inconstitucional e será impugnada administrativamente e judicialmente se necessário, pois não estaremos de greve como afirmado pelo Conselho que parte de premissa equivocada. A justiça federal estará de portas abertas atendendo a todos os casos de perecimento de direitos. O direito de greve, se assim não fosse, é assegurado pela Constituição e existe precedente do CNJ que o garante. Reivindicamos segurança, estrutura de trabalho para melhor atender a população, igualdade de direitos com o MPF e a manutenção do teto constitucional. A decisão é um retrocesso para a democracia brasileira", afirma Gabriel Wedy, presidente da Associação dos Juízes Federais.

A toga alega falta de segurança dos juízes que lutam contra o crime organizado e o tráfico de drogas. Eles também querem "simetria de direitos e prerrogativas com o Ministério Público Federal, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça". Além de receber subsídios de acordo com as perdas inflacionárias, "como determina a Constituição".

Segundo os magistrados, essa revisão deveria ser anual, "mas nos últimos seis anos ocorreu apenas uma correção e as perdas acumuladas chegam a quase 16%". A categoria tem outra reivindicação: ampliação da Justiça Federal no 2.º Grau e a estruturação das Turmas Recursais.

Os juízes garantem que a paralisação não causará transtornos aos contribuintes. "As portas da Justiça estarão abertas, todos os casos de urgência serão atendidos para não prejudicar o cidadão."

"O objetivo do movimento é a luta por um Judiciário independente que ofereça uma justiça mais acessível, rápida e que não permita impunidade", ressalta a Associação dos Juízes Federais (Ajufe).

Em Brasília, informa a Ajufe, a manifestação terá início às 10 horas da manhã de quarta feira com uma entrevista coletiva do presidente da entidade, Gabriel Wedy. À tarde haverá um debate com a participação dos presidentes dos sindicatos de juízes de Portugal, Espanha e Itália, que lideraram movimentos em defesa da independência do Judiciário em seus países.

Em São Paulo, os juízes federais também articulam ato nas dependências do Fórum Pedro Lessa, na avenida Paulista. "Vai ser um grito de alerta", diz o juiz Ricardo de Castro Nascimento, que preside a Associação dos Juízes Federais em São Paulo e Mato Grosso do Sul. "Nossos subsídios e garantias estão cada dia mais perdendo terreno", aponta Nascimento. "A sociedade precisa saber disso. Os juízes têm que ser independentes." Ricardo Nascimento afirma que a classe não quer fazer greve. "Queremos apenas caminharmos para uma solução institucional."