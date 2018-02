Conselho político de governo discute PAC amanhã O conselho político de governo reúne-se amanhã, às 9 horas, no Palácio do Planalto. Na reunião, a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, deve fazer uma apresentação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Além de Dilma, participam da reunião, entre outros, os ministros das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo.