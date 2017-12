Conselho Político dá solidez ao governo, diz Tarso O ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, afirmou nesta quarta-feira, ao sair da reunião do Conselho Político, formado pelos partidos que integrarão o chamado governo de coalizão, que esse primeiro encontro representou um momento importante para o governo. "Nos dá solidez política e base parlamentar para governar com eficiência", declarou Tarso. O ministro confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva submeterá ao Conselho na nova reunião, marcada para a próxima quarta-feira, as propostas de medidas destinadas a incrementar o crescimento da economia, inclusive os projetos que deverão incentivar investimentos no setor de infra-estrutura. Tarso disse que os partidos aliados examinarão as propostas e se manifestarão, inclusive apresentando alternativas.