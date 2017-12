Conselho notifica mais 9 deputados pessoalmente A edição do Diário Oficial da União e do Diário da Câmara deverá trazer nesta quarta-feira, dia 13, a notificação de sete deputados acusados de suposto envolvimento com a máfia das ambulâncias. Os deputados não foram encontrados para receber pessoalmente as notificações ou não autorizaram seus assessores a assinarem o documento nas três tentativas feitas pelos funcionários do Conselho de Ética da Câmara de informá-los oficialmente da abertura do processo de cassação de seus mandatos. Depois da decisão de publicar amanhã o edital de notificação, nove deputados procuraram o conselho de ética, pessoalmente ou por meio de seus assessores, para assinar o documento. Com isso, diminuiu o número de editais que serão publicados (ontem estavam em 16) e subiu para 60 o número de deputados notificados pessoalmente. Na expectativa de atrasar o processo, alguns deputados evitam a notificação, que dá início à contagem do prazo de cinco sessões para a apresentação de defesa dos parlamentares. O presidente do Conselho de Ética, Ricardo Izar (PTB-SP), afirmou que a notificação por edital 22 dias depois da abertura dos processos não vai atrasar os trabalhos. Por causa do recesso branco no Congresso, as próximas sessões só deverão acontecer a partir do dia 2 de outubro. "Foi uma tática desnecessária", afirmou Izar, referindo-se à tentativa de acusados de atrasar os processos. Colegiado Izar acredita que o colegiado terá condições de julgar os primeiros acusados na segunda quinzena de novembro. A CPI das Sanguessugas pediu a cassação de 69 deputados, mas dois renunciaram a seus mandatos para fugir do processo. Izar anunciou que pedirá ao líder do PFL, Rodrigo Maia (RJ), que indique um outro membro para o colegiado em substituição ao deputado Robson Tuma (PFL-SP). Tuma alegou que não pode relatar nenhum processo porque fez parte de uma comissão de sindicância da corregedoria que inicialmente começou a analisar o relatório da Justiça Federal de Mato Grosso sobre o esquema. Ele argumenta que todos os membros do conselho precisam relatar processos para não sobrecarregar os outros integrantes. O colegiado tem 15 titulares e 15 suplentes, mas o presidente Izar não pode relatar processos.