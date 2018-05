Conselho investiga citados em CPI O corregedor nacional do Ministério Público, conselheiro Sandro Neis, determinou a abertura de sete procedimentos disciplinares para apurar suspeita de envolvimento de procuradores e promotores - citados no relatório final da CPI dos Grampos, da Câmara -, em interceptações telefônicas ilegais e investigações abertas com base em denúncia anônima.