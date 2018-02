Conselho: Impasse em reunião deve travar pauta da Câmara

Os líderes chegaram a promover uma votação para decidir se era possível avançar nas matérias que estão trancando a pauta, como o marco civil da internet. O resultado mostrou a divisão da base. Seis partidos (PMDB, PTB, PP, PDT, PROS, PSC) defenderam que se busque solução para aprovar essas propostas nas próximas três semanas de trabalho, enquanto outros cinco (PT, PR, PC do B, PRB e o do governo) preferiram deixar os temas para o próximo ano. Sem nenhum tipo de acordo em duas horas e meia de discussão, e diante do impasse, Dilma encerrou a reunião batucando e cantarolando: "se não se consegue um acordo, deixe a vida me levar, vida leva eu".

Interessa ao governo permitir a votação do menor número de matérias possíveis até o final do ano, preferencialmente apenas as três que estão trancando a pauta na Câmara e barrando, dessa forma, uma pauta tida como uma "bomba fiscal". Estão trancando a pauta o marco civil da internet, o projeto que destina os 10% da multa rescisória do FGTS ao Minha Casa Minha Vida, além de uma proposta que trata do porte de arma para os agentes prisionais.

