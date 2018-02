Conselho debateria bastante cláusulas, diz Graça

A presidente da Petrobras reiterou mais cedo ainda que o resumo executivo de Pasadena não tinha menção às cláusulas de "Put Option" e "Marlim". Segundo ela, no entanto, a diretoria internacional da empresa, que na época era comandada por Nestor Cerveró, conhecia as cláusulas. Ainda assim, Graça não culpou esta diretoria específica pela aquisição da refinaria, que a própria Petrobras hoje considera ter sido um mau negócio. "A compra da Pasadena é de responsabilidade da diretoria colegiada, que a aprovou e a levou ao Conselho de Administração", completou.

Ela repetiu que o valor desembolsado pela companhia para adquirir 100% das ações da refinaria de Pasadena foi de US$ 1,249 bilhão, sendo US$ 429 milhões na primeira parcela e US$ 820 milhões na segunda parcela. "O valor pago por barril de capacidade em Pasadena está em linha com outras aquisições para óleo leve. A compra de 50% da refinaria foi avaliada de forma positiva pelo mercado", alegou, ao mencionar diversas análises de bancos nacionais e estrangeiros.

Abreu e Lima

A presidente da Petrobras reconheceu que a Petrobras pode ter cometido erros durante a execução do projeto da Refinaria de Abreu e Lima, mas rebateu as críticas de que a companhia teria falhas de governança. "Não podemos aceitar colocações de que não temos procedimentos e processos a seguir para aprovação de fases de projetos. Podemos ter cometido erros, mas foi um trabalho sério e técnico de quem fez a última refinaria em 1980. Abreu e Lima não foi feita sem zelo, sem cuidado", afirmou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O processo de construção de Abreu e Lima não é aleatório, tem um ritual", acrescentou. Graça voltou a dizer que a Petrobras tinha "o maior interesse" de que a estatal venezuelana PDVSA participasse do projeto com 40% do capital, mas reforçou que, diante da falta da parceria, a companhia brasileira assumiu todo o empreendimento.