Conselho de Olívio para Genoino irrita dirigente O secretário de Comunicação do PT, André Vargas, reagiu com ironia ao pedido feito em público pelo ex-governador Olívio Dutra (PT-RS) para que José Genoino (PT-SP), condenado no julgamento do mensalão, renuncie a seu mandato de deputado federal. Vargas afirmou que Dutra está sendo "pouco compreensivo" com seu companheiro de partido, pois recebeu o apoio dos petistas quando o Ministério Público Federal pediu o indiciamento do então governador, em 2002, por ter se omitido na repressão ao jogo do bicho no Estado.