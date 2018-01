Conselho de Ética vota amanhã processo contra José Janene O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar deve votar amanhã a cassação do mandato do deputado José Janene (PP-PR), conforme informou a Agência Câmara. Ex-líder do PP, Janene é acusado de ter recebido, por intermédio do seu assessor João Cláudio Genu, R$ 4,1 milhões do "valerioduto". Mesmo não contando com o depoimento de Janene, que alegou não poder se submeter a situações de estresse por sofrer de cardiopatia grave, o deputado Jairo Carneiro (PFL-BA), relator do processo, se valeu de provas e depoimentos reunidos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios e da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República no inquérito sobre o "mensalão", para compor o parecer.