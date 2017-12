Conselho de Ética vai notificar 16 sanguessugas por edital Depois de tentar por três vezes notificar pessoalmente deputados acusados de suposto envolvimento com a máfia das ambulâncias, o Conselho de Ética da Câmara vai publicar amanhã editais de notificação. Nesta segunda-feira,11, funcionários do colegiado conseguiram entregar o documento para sete acusados pessoalmente ou por intermédio de seus assessores, subindo para 51 o número de notificados. Mas, 16 fujões serão avisados formalmente do processo pelo Diário da Câmara, Diário Oficial da União e por jornais de circulação nacional. O presidente do conselho, Ricardo Izar (PTB-SP), vai encaminhar nesta terça-feira, 12, os editais para publicação. Com isso, começará a contagem do prazo de cinco sessões do plenário para a apresentação da defesa. Para atrasar o processo, alguns deputados fogem da notificação, o que levou a Câmara a adotar o critério de publicar o edital depois de três tentativas, uma delas com hora marcada. As primeiras notificações foram feitas no dia 29 de agosto. Com o recesso branco, no entanto, foram realizadas apenas duas sessões ordinárias que serviram para contar prazos para os primeiros 20 notificados. A CPI das Sanguessugas pediu a cassação de 69 deputados, mas dois renunciaram aos seus mandatos para fugir do processo. Nesta segunda-feira foram notificados os deputados José Divino (sem partido-RJ), João Grandão (PT-MS), Ildeu Araújo (PP-SP), Isaías Silvestre (PSB-MG), Júnior Betão (PL-AC), Maurício Rabelo (PL-TO) e Neuton Lima (PTB-SP). Os deputados que não foram notificados são: 1. Almeida de Jesus (PL-CE) 2.Carlos Nader (PL-RJ) 3.Edna Macedo (PTB-SP) 4.Elaine Costa (PTB-RJ) 5.Enivaldo Ribeiro (PP-PB) 6.Fernando Gonçalves (PTB-RJ) 7. Heleno Silva (PL-SE) 8.Irapuã Teixeira (PP-SP) 9. Íris Simões (PTB-PR) 10. João Batista (PP-SP) 11. João Caldas (PL-AL) 12. Marcos Abramo (PP-SP) 13. Nilton Capixaba (PTB-RO) 14. Raimundo Santos (PL-PA) 15. Reginaldo Germano (PP-BA) 16. Ricardo Rique (PL-PB)