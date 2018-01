Conselho de Ética recomenda cassação de Janene O Conselho de Ética da Câmara aprovou, por 12 votos a favor e uma abstenção, o parecer do deputado Jairo Carneiro (PFL-BA) que recomenda a cassação deputado José Janene (PP-PR), que está de licença médica. O relator argumentou que Janene feriu a ética e o decoro parlamentar ao receber R$ 4,1 milhões do esquema de caixa 2 montado pelo empresário Marcos Valério Fernandes de Sousa. A única abstenção foi do deputado Ildeu Araújo (PP-ES). Com a votação de hoje, fica encerrada, no Conselho de Ética, a série de processos contra deputados acusados de envolvimento no esquema do mensalão. Dos 19 processados, até agora quatro renunciaram ao mandato e três tiveram seu mandato cassado, enquanto 11 foram absolvidos pelo plenário da Câmara. Caberá agora ao presidente da Casa, deputado Aldo Rebelo (PC do B - SP) marcar a data de votação do processo de Janene pelo plenário.